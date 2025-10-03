На Украине раскрыли последствия ночных ударов ВС России

В Полтавской области после ночных ударов Вооруженых сил (ВС) России была остановлена работа некоторых объектов газодобычи.

Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«В результате атаки работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате ракетных и дроновых ударов ВС России по Украине начались возгорания на газовых объектах в Полтавской и Харьковской областях.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) сообщил, что ночью 3 октября по Украине был нанесен массированный комбинированный удар. Утверждается, что по военным объектам было выпущено около 300 дальнобойных ударных дронов, 17 крылатых и 7 баллистических ракет.