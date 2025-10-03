БПЛА пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области

Украинские беспилотники попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил глава региона Евгений Солнцев.

© Вечерняя Москва

По данным губернатора, в результате атаки пострадавших нет.

— Уважаемые оренбуржцы, на территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов. Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы, — написал Солнцев в своем Telegram-канале.

Утром 3 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке БПЛА на регион. По его словам, повреждения получил двухквартирный жилой дом, однако жертв удалось избежать.

Также глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших.