Солнцев: вражеские БПЛА пытались атаковать завод в Оренбургской области

БПЛА ВСУ пытались атаковать один из промышленных объектов Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.

«Уважаемые оренбуржцы, на территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками на один из промышленных объектов», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавших среди населения нет. На месте работают экстренные службы. Технологические процессы на предприятии не нарушены, добавил Солнцев.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Оренбурга.

Глава Орска Артём Воробьёв заявлял, что в городе объявлена опасность атаки БПЛА.