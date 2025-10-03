Бригада "Эспаньола" прекращает существование в прежнем виде

Добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада ВС РФ "Эспаньола" прекращает существование в прежнем виде.

© Российская Газета

Об этом заявили в Telegram-канале подразделения.

"Моротряд Эспаньолы создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в "одиночное плавание"; Разведцентр "Мелодия" так же выведен в отдельную структуру. На базе же бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды, о которых мы вскоре расскажем подробнее", - уточняют в подразделении.

Добровольческая бригада "Эспаньола" была сформирована из российских футбольных фанатов, болеющих за самые разные команды. Служит в ней и бывший игрок сборной России по футболу, чемпион страны в составе ЦСКА Андрей Соломатин. Подразделение принимало участие в освобождении Мариуполя, Угледара, Авдеевки, сыграло важную роль в штурме Часова Яра.