В Финляндии официально открыли штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели, который находится неподалеку от российской границы, 3 октября состоялось официальное открытие штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

Об этом сообщает портал Yle.

«Мы хотим, чтобы была в полной мере учтена точка зрения Финляндии и чтобы НАТО было сильно в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы», — заявил в интервью порталу глава финского минобороны Антти Хаккянен.

В задачи штаба входят подготовка и проведение совместных учений стран Североатлантического альянса, а также координация действий участников НАТО в регионе. В случае начала войны военный орган примет командование войсками альянса в Северной Европе.

Штаб возглавили норвежский офицер Уве Стаурсет и генерал-лейтенант Финляндии Паси Вялимяки. Всего в нем будут работать порядка 50 постоянных сотрудников.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что вступившие в НАТО Финляндия и Швеция утратили преимущество нейтрального статуса. В ходе своего выступления на Валдае российский лидер также заявил, что РФ не против восстановления отношений с Финляндией, «но осадочек остался».