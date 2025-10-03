Россия якобы ведет «гибридную войну» против Дании и Запада, поскольку один из российских военных кораблей находится у датских вод у острова Лангеланн.

Об этом заявил начальник датской Службы военной разведки Томас Аренкиль, передает телеканал TV2.

«По нашей оценке, в настоящее время Россия ведет гибридную войну против Дании и Запада… Мы видели несколько примеров того, как российские военные корабли шли курсом столкновения с датскими судами», — сказал Аренкиль.

При этом, по оценке Службы военной разведки Дании, угрозы военного нападения на Данию нет.

Как сообщает TV2, российский военный корабль «Александр Шабалин», обнаруженный 24 сентября судном Ekstra Bladet к югу от Лангеланна , в настоящее время уже девятый день находится недалеко от датских вод.

«Теперь, когда российский десантный корабль стоит на якоре к югу от Лангеланна, это может быть связано с их готовностью вмешаться, если мы попытаемся помешать их кораблям из теневого флота свободно перемещаться», — заявил Аренкиль.

2 октября президент России Владимир Путин в шуточной манере прокомментировал инциденты с беспилотниками в Дании.