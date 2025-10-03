Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику ведения боевых действий в Донбассе, сосредоточив усилия на ударах по тылам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создании «воздушной блокады» поля боя.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военных и экспертов.

«Чтобы изолировать их, российские войска наносят удары по тыловым целям. Для солдат на передовой это выглядит как "средневековая осада, только в современной версии, с дронами, атакующими все дороги"», — сказано в сообщении.

По мнению украинских военных, главная цель российский армии сейчас заключается в том, чтобы истощить силы ВСУ и полностью нарушить их логистику в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска выбиваю выбивают ВСУ с первых двух улиц города Северск в ДНР.