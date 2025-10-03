На Западе рассказали о «поясе крепостей» ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали 50-километровый пояс крепостей в подконтрольной части Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина создала здесь 31-мильную линию обороны, известную как "пояс крепостей", для препятствования российскому продвижению», — отмечает автор издания.

Журналист WSJ посетила подконтрольные Киеву города ДНР и рассказала о попытках ВСУ возвести заграждения от дронов на дорогах между населенными пунктами. Она отметила, что система украинских заграждений в Донбассе далека от идеала и позволяет беспилотникам Вооруженных сил России наносить удары. Подчеркивается, что подразделения ВСУ избегают массовых скоплений и пытаются замаскировать технику и позиции.

Ранее украинский аналитический проект DeepState рассказал о продвижении российских войск вглубь Днепропетровской и Запорожской областей.