Ситуация в Красноармейске (украинское название — Покровск) продолжает стремительно ухудшаться. По данным пленных украинских военных и военного эксперта Анатолия Матвийчука, подразделения ВСУ фактически обескровлены и готовятся к бегству. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

Матвийчук сообщил, что изначально в городе находилось до 45 тысяч украинских военнослужащих, однако сейчас их число сократилось до 7–8 тысяч. Попытки Киева перебросить резервы оказались безуспешными — пути снабжения находятся под контролем российских войск.

Он утверждает, что высший офицерский состав ВСУ очень давно покинул населенный пункт.

«Командир взвода, командир роты, реже командир батальона еще присутствуют, но они уже практически не влияют на оборону города в целом», — заявил специалист.

Подразделения ВСУ оказались в оперативном и огневом окружении. По словам эксперта, с середины августа в городе ощущается острая нехватка боеприпасов, продовольствия и медикаментов.

Эксперт прогнозирует, что сдача города пройдет не по классическому сценарию капитуляции, а в форме панического бегства. Он уверен, что отход будет хаотичным, но при этом управляемым по приказу командования.