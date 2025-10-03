На Западе признали неприятный для Киева факт

Западные СМИ признают неприятный для Киева факт: эффективность систем противовоздушной обороны НАТО резко снизилась. Как сообщает РИА Новости, Россия модернизировала средства поражения, что серьезно повысило их стойкость к перехвату.

Patriot не успевает

Лондонский Центр информационной устойчивости опубликовал результаты исследования эффективности западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на Украине. Эксперты пришли к выводам, что в сентябре уровень перехвата упал до 6% с 37% в августе. Специалисты считают, что это говорит о том, что Россия серьезно расширила боевые возможности «Искандеров» и «Кинжалов».

По информации британских исследователей, ракеты научились менять поведение в воздухе и при входе в зону действия ПВО выполняют сложные вороты. Это сбивает с толку перехватчики комплексов Patriot, которые значительно медленнее.

Схожую оценку высказали и в США. Специальный генеральный инспектор Разведывательного управления Министерства обороны США подготовил отчет, по которому с 1 апреля по 30 июня ВСУ испытывали трудности в «последовательном исследовании систем Patriot» из-за «российских тактических усовершенствований».

Помогут ли «Томагавки»?

Однако Киев собирается не только защищаться, но и нападать. Недавно Владимир Зеленский попросил у Вашингтона крылатые ракеты «Томагавк». Позже спецпосланник американского лидера Кит Келлог сообщил, что Белый дом украинским властям разрешение на удары вглубь российской территории.

Вместе с тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица сообщает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для разведки и Пентагона помогать Киеву при дальних ударах. Кроме того, Вашингтон попросил союзников по НАТО оказать такую-же поддержку.

При этом не понятно, как украинцы будут использовать «Томагавки», если они создавались для кораблей — вместе с ракетами им потребуется и эсминец, чего, скорее всего, не произойдет. Наземные системы базирования пока выпущены в ограниченном количестве и нужны США для тихоокеанского театра военных действий — против Китая.

Политолог-американист Григорий Ярыгин считает, что решимости на такие шаги в США не было и раньше, а тем более ее нет и сейчас.

«Сообщения о возможных поставках ракет Украине — это продолжение вынужденной риторики, которую должны поддерживать Трамп и его администрация, чтобы находиться в периметре урегулирования конфликта в рамках поддержки Европы», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что если конкретные тезисы о формате поставок не будут выдвинуты до конца зимы, то эта повестка уйдет на второй план: в США начнется борьба за промежуточные выборы в Конгресс.

Повлияют ли «Томагавки» на ход спецоперации?

Однако, если Киев все же получит «Томагавки», то повлияет ли это на ход СВО? С одной стороны, у США их много и поставка нескольких сотен не ударит по обороноспособности Штатов. Кроме того, ракеты не секретные, а их обломки давно изучили российские специалисты — их находили еще в Сирии.

Вместе с тем, «Томагавк» — не очень сложная цель для современной системы ПВО. Ракеты летят на дозвуковой скорости, не оснащены технологиями снижения заметности, могут маневрировать, но не как другие западные образцы, в том числе британско-французские Storm Shadow/SCALP.

Однако полностью списывать со счетов их не стоит, поскольку каждый «Томагавк» несет 340 кг взрывчатки и обладает огромной точностью. Под удар, в теории, может попасть вся европейская территория РФ, в том числе и ядерного заряда, — для Москвы это прямая угроза, которую нужно учитывать в военном планировании.