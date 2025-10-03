"Время наступает": Караганов заявил о возможности ядерного удара

Политика "обезумевших европейских противников" ведет континент к самоубийству и может вынудить Россию пойти на эскалацию. С таким жестким предупреждением выступил известный политолог Сергей Караганов. Его заявление прозвучало в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай" в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.

© Московский Комсомолец

Эксперт не оставил сомнений, что терпение Москвы может закончиться, и в этом случае ответ будет направлен не только на Украину.

"Если наши европейские противники, которые обезумели, не поймут, что они просто ведут свой субконтинент к самоубийству, нам придется идти на эскалацию", — заявил Караганов.

Он уточнил, что на первом этапе речь может идти об ударах "неядерными средствами" по территории стран, которые поддерживают "бойню на Украине".

Отвечая на вопрос, не означает ли это начало Третьей мировой войны, эксперт ответил: "Ни в коем случае".

Более того, Сергей Караганов считает, что время для применения более серьезных аргументов неумолимо приближается.

"Я считаю, что время [для применения тактического ядерного оружия] потихонечку наступает", — сказал он.

В Госдуме пригрозили тактическим ядерным ударом по Украине в случае атаки вглубь России

По его мнению, такого шага не стоит опасаться, поскольку он не приведет к глобальной катастрофе. Политолог уверен, что Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа не станут рисковать ради европейских союзников.

"Все мы думаем, что, если будет применено даже ядерное оружие, непременно пойдет эскалация. Американцы никогда на эскалацию не пойдут", — подчеркнул он.

Караганов также добавил, что надежды на скорое дипломатическое решение конфликта с участием США иллюзорны, так как Вашингтону выгодна текущая ситуация. По его словам, прежние расчеты на то, что Дональд Трамп пойдет против американских интересов, не оправдались. Договариваться с Москвой он будет лишь при одном условии.