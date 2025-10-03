Эксперт рассказал, для чего США поставки ракет Tomahawk на Украину

Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет дальше громких заявлений о поддержке Украины. Для него эта ситуация, скорее, становится инструментом политического и финансового торга. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, многие заявления главы Соединенных Штатов очень часто противоречат друг другу.

«Трамп сегодня говорит одно, завтра говорит третье. Вот он заявил, что согласовал [поставку ракет Tomahawk]. Может, он это сделал в заявлении для того, чтобы произошли какие-то сделки», — заявил американский президент.

Он добавил, что Трамп вынужден лавировать между задачами глобального масштаба — соперничеством с Китаем, необходимостью урегулировать конфликт на Украине и стремлением реализовать лозунг «сделать Америку снова великой».

Эксперт подчеркнул, что Россия в нынешних условиях ставит перед собой конкретные цели: навести порядок на Украине и не допустить продвижения НАТО к российским границам.