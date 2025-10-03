Названо число наемников ВСУ, заочно привлеченных к ответственности в РФ

Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности более 1000 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что следователи продолжают устанавливать личности и привлекать к ответственности иностранцев, участвующих в боях на стороне Киева и получающих за это денежное вознаграждение.

«На данный момент заочно привлечены 1004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что обвинительные приговоры были вынесены по 145 делам.

1 октября российский суд заочно приговорил гражданина Австралии Льюиса Каллена Бенджамина к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. По данным СК РФ, в октябре 2023 года мужчина вступил в состав военизированного подразделения в 59-й отдельной мотопехотной бригаде украинских войск, после чего прошел обучение и получил оружие. Далее его направили в Донецкую народную республику (ДНР) для участия в боевых действиях. За это иностранец получал денежное вознаграждение.