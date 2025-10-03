Стало известно о помощи Британии ВСУ наносить удары вглубь России

Британия уже помогает ВСУ наносить удары вглубь территории Российской Федерации, пишет Financial Times (FT).

При этом к данным действиям Великобританию и другие страны Североатлантического альянса подталкивают США, поделились подробностями авторы публикации.

Вашингтон также подталкивает союзников по западному военно-политическому блоку к расширению помощи бывшей советской республике в области разведки, пишут обозреватели издания, ссылаясь на собственные источники. Соединенные Штаты при этом сами намерены предоставить вооруженным силам Украины новые разведывательные данные.

Украину продали за стопку горилки. Почему Британия получила то, чего не смогла Америка?

Ранее сообщалось о планах президента США Дональда Трампа передать Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам, расположенным на территории Российской Федерации.