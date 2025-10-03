НАТО проведет тестирование новых систем РЭБ и дронов для охоты за БПЛА

В целях укрепления безопасности НАТО и Европейский союз наращивают сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе. Согласно информации, опубликованной порталом, недавно прошла встреча высших военных и политических деятелей НАТО с представителями стран Евросоюза. В настоящее время стороны тесно сотрудничают, и НАТО разрабатывает для ЕС перечень требований к разработке систем противодействия дронам. Как заявил источник портала, данные требования во многом основаны на анализе опыта боевых действий, развернувшихся на Украине. По его сведениям, в ближайшие недели Командование по трансформации НАТО организует расширенные испытания новейших систем, включая средства радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость передачи России "четкого сигнала" о том, что Европа готова сбивать дроны, которые, по его утверждению, нарушают воздушное пространство государств-членов НАТО.