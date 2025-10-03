BI: Потери украинских операторов БПЛА стремительно растут

Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов стали одной из приоритетных целей для ВС РФ, сообщает Business Insider.

© Российская Газета

Несколько украинских солдат и операторов беспилотников рассказали изданию, что Россия охотится за операторами беспилотников и активизировала атаки на них, используя ракеты, бомбы и другое оружие для нанесения ударов по их предполагаемым позициям.

"За последние несколько лет число погибших среди операторов беспилотников резко возросло", - пишет BI со ссылкой на слова офицера ВСУ по имени Артем.

По его словам, в начале СВО операторы БПЛА редко становились мишенью и гибли, но сейчас это происходит гораздо чаще.

Джастин Бронк, старший научный сотрудник по вопросам военно-воздушных сил и технологий Королевского института объединенных оборонных исследований (британского аналитического центра), написал в августовском отчете , что число потерь среди украинских пилотов беспилотников возросло "стремительными темпами" весной и летом этого года.

Растущее стремление ликвидировать операторов беспилотников подчеркивает колоссальное влияние, которое дроны оказывают на ведение боевых действий, отмечает Business Insider.