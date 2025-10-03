СМИ: США готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы

Армия США, размещенная в Пуэрто-Рико, готова начать операцию по захвату территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщает Washington Examiner.

По оценке экспертов, сосредоточенные силы способны обеспечить захват и удержание стратегически важных объектов на территории Венесуэлы, включая порты и аэродромы. Издание отмечает, что Пентагон фактически не скрывает подготовки к подобным операциям.

В отчете Минобороны США от конца августа указано, что в ходе учений у берегов Виргинских островов отрабатывались высадка десанта и установление контроля над аэродромом, отмечает издание.

Ранее глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил о готовности Пентагона использовать все доступные ресурсы для смены власти в Венесуэле, назвав эту задачу «крайне серьезной».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что США могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. По словам Левитт, режим Николаса Мадуро — это «террористический наркокартель», а Мадуро является нелегитимным лидером страны.