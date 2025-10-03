Новости СВО сегодня: «эффект неожиданности» и «огневой карман» для ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил на красноармейском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 3 октября.

Удар Т-80

Экипаж российского танка Т-80БВ разбил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Танкисты алтайского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также уничтожили огневую точку ВСУ.

Используя эффект неожиданности, экипаж Т-80БВ прорвался на ближнюю огневую позицию и нанес удар по блиндажу и расположенной рядом замаскированной пулеметной точке на окраине леса, рассказали в Минобороны. Военные отметили, что эта точка контролировала проезд по прилегающей дороге.

Операция под Красноармейском

Расчет ударного беспилотника ВС РФ уничтожил скрытый пункт дислокации ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки в полуразрушенном строении был обнаружен скрытый пункт дислокации ВСУ. Оператор FPV-дрона точным ударом обрушил строение, подчеркнули в Минобороны.

Атака украинских БПЛА: какие регионы России оказались под ударом к утру 3 октября

Удар Су-34

Истребитель Су-34 уничтожил скопление живой силы и бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Удар по целям был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение об уничтожении цели, экипаж вернулся на свой аэродром.

«Огневой карман» для ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские силы обходят село Дроновка в ДНР с северо-запада и юго-востока, формируя «огневой карман» для находящихся там украинских войск.

По мнению Марочко, ВСУ выведут свои подразделения из Дроновки до того, как российские силы сформируют полноценный огневой мешок. Он заявил, что оперативно-тактическая обстановка для ВСУ там «крайне негативная».

«Для того, чтобы сохранить какие-то остатки боеспособных подразделений, им нужно оттягивать войска по направлению населенного пункта Платоновка», - заключил Марочко.

Потери ВСУ под Харьковом

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВСУ понесли большие потери в Волчанске (Харьковская область). По словам собеседника агентства, украинские силы потеряли там до взвода солдат.

Военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские войска заняли железнодорожный вокзал в Волчанске, пишут «Аргументы и факты». Вокзала расположен на востоке города.