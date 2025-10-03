Стали известны подробности ночного удара по объектам на Украине
После ракетных и дроновых ударов Вооруженных сил (ВС) России по Украине начались возгорания на газовых объектах. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Изнанка».
Сообщается о возгораниях на одном объекте в Полтавской области и на трех в Харьковской.
«Пока что все выглядит так, что сегодняшние удары наносились преимущественно по газовому промыслу Украины», — сообщают авторы канала.
По Украине нанесли массированный удар
Ранее начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут сообщал о повреждении в Полтавской области энергетической инфраструктуры после массированного удара ВС России. О факте удара объявлялось накануне.