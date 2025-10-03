Пленный боец ВСУ раскрыл, почему Киев не спешит забирать тела погибших

Украинские власти не торопятся забирать тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать положенные их родным компенсации. Такое мнение высказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Моисеенко, пишет РИА Новости.

««Двухсотые» не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить», - приводит слова пленного Минобороны РФ.

Моисеенко также рассказал, что был мобилизован прямо на проходной завода, где работал, после того, как предприятию было отказано в «бронировании» сотрудников. Формально это было обосновано тем, что его военно-учетная специальность больше не подлежала «брони».

Напомним, что ранее в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей Украине были переданы 6060 тел солдат ВСУ, в то время как России вернули 78 погибших бойцов. При этом Киев несколько суток не забирал тела.

При этом, согласно постановлению кабмина Украины от 28 февраля 2022 года № 168 в редакции лета 2024-го года, размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения «не может составлять менее 15 млн гривен».