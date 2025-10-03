По Украине нанесли массированный удар

Украинские мониторинговые ресурсы составили схему удара ВС РФ по военным и инфраструктурным объектам в ночь на 3 октября.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

За ночь и утро атакованы цели в Днепропетровске, Киеве, Одессе, Полтаве, Сумской, Харьковской областях и Черниговской областях, пишут "Военкоры Русской весны".

В налете участвовали порядка 300 "Гераней", 17 крылатых и 7 баллистических ракет.

Шесть "Искандеров" пришли с севера и ударили в в райцентр Прилуки на юге Черниговской области. Еще одна баллистическая ракета прилетела с востока на юг Харьковской области, в район Первомайского.

Авиационные крылатые ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Украины несколькими группами: с востока и северо-востока. Большинство направилось в Полтаве, где под удар попала в том числе авиабаза Миргород. Несколько райкет присоединилось к "Искандерам" и атаковало Прилуки.

Эвакуировали вертолетами: подпольщик рассказал, куда и зачем бьют ВС РФ

Туда же прилетело несколько десятков "Гераней". Ударные дроны традиционно атаковали по всему фронту - в том числе через Черное море на Одессу. Эскадры беспилотников порназили цели в Днепропетровске, у Киева, в Полтаве и Харьковской области.

Одиночные БПЛА ударили по военным объектам под Винницей и Хмельницким.