Атака украинских БПЛА: какие регионы России оказались под ударом к утру 3 октября

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Какие регионы были атакованы к утру 3 октября, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября были сбиты 20 БПЛА самолетного типа. Больше всего – девять - уничтожено над акваторией Черного моря.

Четыре были сбиты над территорией Воронежской области, по три - над Белгородской областью и Крымом. Один беспилотник уничтожен в Курской области, сообщило в своем Telegram-канале российское военное ведомство.

Воронежская область

Беспилотники были сбиты в небе над тремя районами Воронежской области, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ были обнаружены, уничтожены и подавлены четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Пермский край

В ходе атаки БПЛА на Пермский край получил повреждения двухквартирный жилой дом в Березниках. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«К счастью, жертв нет. Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Необходимые для этого средства направим из краевого бюджета», — отметил он.

Глава региона также сообщил, что на «Азоте» «была кратковременная остановка технологического цикла». Однако угрозы экологической безопасности нет, жителям также ничего не угрожает, и в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

Сегодня ночью в Новороссийске звучал сигнал «Внимание всем». Шло отражение атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Он напомнил местным жителям и гостям города о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Ограничения на полеты

Ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика были введены в 22:38 мск 2 октября и сняты к 5:37 мск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — отметил он.

Напомним, что 24 сентября украинские БПЛА и морские дроны атаковали Новороссийск. Удар был направлен на центральную часть города, в том числе гостиницу. В результате атаки погибли два человека, 12 пострадали.