Эвакуировали вертолетами: подпольщик рассказал, куда и зачем бьют ВС РФ

Вооруженные силы РФ продолжают разрушать энергетическую инфраструктуру Украину и атаковать командные пункты. Как сообщает «Царьград», координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе в пригороде Харькова — под него попали «статусные начальники», которых эвакуировали вертолетами.

По словам Лебедева, сейчас основные удары российских войск сосредоточены в Сумской области. Харьковская область — на втором месте. В ДНР военные больше работают по линии соприкосновения. Под ракетными ударами находятся Днепропетровск, Запорожье вплоть до Одессы, Черкассы, Полтава и Чернигов.

«Последние пару дней прилетало слегка. Ночью очень хорошо прилетало. Будет ли предстоящая ночь такая же серьезная, никто понятия не имеет. Если бьется вдаль, то по большим объектам, по заводам, по портам. Если ближе, то это могут быть точные удары по ЛБС», — заявил координатор.

Один из последних ударов по линии боевого столкновения был нанесен в пригороде Харькова. В результате раненых эвакуировали с места вертолетами, что говорит о высоком статусе попавших под удар.

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям в Одессе

Координатор подполья добавил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины стали одним из ключевых направлений. Они прямо влияют на ситуацию на передовой. Отключение электричества приводит к прекращению связи, остановке производства. Причем быстро решить проблему не получится даже с помощью генераторов. При этом приоритетными целями становятся именно электроподстанции.

«Ударами по подстанциям можно погасить даже целую область. В Николаеве есть три подстанции — если одновременно их накрыть, то Николаевская область надолго останется без света», — заявил Лебедев.

Военный эксперт подполковник Олег Шаландин добавил, что цели российских ударов остаются неизменными — транспортная и энергетическая инфраструктура, предприятия по производству топлива, скопления живой силы и производство беспилотников. При этом он отверг представления о хаотичности или спонтанности ударов — план всегда есть и атаки не проводятся по принципу «это вам за Белгород». Кроме того, наносят их в рамках массированных операций, в которой разные вооружения используют для различных целей.