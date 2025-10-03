Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и заявил, что восстановление города возможно только после отодвигания линии фронта.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Артемовск — это тот город, который нам предстоит еще восстанавливать, когда будет отодвинута линия фронта, но это на более поздних этапах», — сказал он.

Глава ДНР добавил, что сейчас усилия властей сосредоточены на населенных пунктах, где уже возможно проведение восстановительных работ.

Ранее Пушилин рассказал о наступлении на самом активном направлении фронта. Он уточнил, что Вооруженные силы России продолжили перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана.