Шатдаун в США скажется на поставках оружия на Украину

Шатдаун в США задержит поставки оружия на Украину.

Об этом пишет The Telegraph.

«Поставки американского оружия на поле боя могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — говорится в статье.

Уточняется, что обсуждение военной поддержки Киева со стороны США было приостановлено после того, как американское правительство прекратило работу. Несколько украинских делегаций планировали с представителями США встречи по разным вопросам. Теперь они меняют планы на ближайшие недели.

Напомним, правительство США 1 октября приостановило работу из-за непринятия бюджета конгрессом.

В The Wall Street Journal ранее писали, что США годами тайно помогали Украине с производством беспилотников.