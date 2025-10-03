Корабль "Буря" поразил цели комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море

Малый ракетный корабль "Буря" Балтийского флота провел учения со стрельбой в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС. Экипаж корабля провел тренировки по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".

В качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области. Все цели были поражены. Экипаж также провел учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне. "Буря" - четвертый МРК проекта 22800, построенный для ВМФ России на заводе "Пелла".

Корабль заложили в декабре 2016 года и спустили на воду в октябре 2018 года. Судно оснащено автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М". На его вооружении также находится универсальный корабельный стрельбовой комплекс 3С14 на восемь ячеек, способный производить пуски семейства ракет "Калибр", "Оникс" и "БраМос", а также малогабаритных противолодочных торпед МПТ-1УМ. В конце сентября Балтфлот РФ сообщал об учении с условными пусками ракетных комплексов "Бал".