Украинское командование отправило роту иностранных наемников на хатненский участок фронта в Харьковской области.

Подкрепление понадобилось там из-за низкого морального духа солдат ВСУ, сидящих на позициях, сообщил "Северный ветер".

Этот канал связанн со штабом группировки ВС РФ "Север" и рассказывает о событиях в зоне ее ответственности.

Обороняющие Хатнее украинцы знают, что русские обходят их с юга у Купянска и с запада в Волчанска. На востоке штурмовые отряды ВС РФ одно за другим освобождают соседние села. От такой картины противник грустит и паникует.

Для компенсации пораженченских настроений к Хатнему отправили роту латиноамериканцев. Пока их самих не прижмет, наемникам плевать на положение у соседей - лишь бы деньги платили.

Не лучше настрой украинских военных и в Купянске. Там солдаты ВСУ сдаются целыми подразделениями.