Получивший 14 лет за теракт солдат ВСУ просил смягчить наказание

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Дмитраков, принимавший участие во вторжении в Курскую область и получивший 14 лет лишения свободы по делу о теракте, просил смягчить наказание. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных материалах говорится, что Дмитраков просил снижения наказания, поскольку «добровольно сложил оружие и сдался в плен», а во время предварительного следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Ранее бойца 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Мисякова приговорили к 14 годам колонии за вторжение в Курскую область. По данным следствия, 5 января Мисяков с сослуживцами вторгся в Курскую область, захватил участок хутора Бердин и превратил его в наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем.