Жители оккупированных территорий Запорожской области передают властям РФ информацию о работниках украинских военкоматов, виновных в преследовании мирных граждан, их принудительной отправке на фронт, пытках и убийствах в стенах ТЦК.

© Российская Газета

"Опознан еще один пособник украинского нацизма. Сердюк Максим Олегович родился 17 января 1990 года в Бердянске. Увлечен охотой за украинскими мужчинами для отправки их на фронт", - рассказал в своем телеграм-канале запорожский губернатор Евгений Балицкий.

Вместе с паспортными данными "благодарные" запорожцы передали российскими властям и номер мобильного телефона Максима Сердюка.

Сведения об оккупантах принимает гуманитарный телеграм-бот, специально созданный для этих целей.