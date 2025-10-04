В Норвегии нашли пропавших на границе с Россией военных

Пропавшие 2 октября во время учений пятеро норвежских военных были найдены живыми. Об этом сообщает портал VG.

Изначально пропали десять военных. Пятеро из них позже были найдены, они не пострадали. При этом судьба еще пятерых оставалась неизвестной. Позднее их удалось найти.

Несколько военнослужащих вышли к КПП, установленному военными вдоль автомагистрали E6. Остальные сообщили о себе по каналам связи. В итоге все солдаты благополучно вернулись на базу, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Норвегии во время учений в граничащем с Россией Финнмарке пропали пятеро солдат-призывников. В поисках были задействованы беспилотники и собаки.