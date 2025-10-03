В результате удара по ресторану «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области были ликвидированы инструкторы НАТО.

Об этом сообщает RG.RU.

Отмечается, что в момент обстрела внутри здания проводилось совещание офицеров расположенной неподалёку бригады ВСУ. В ресторане, в том числе, находились европейские военнослужащие, офицеры и инструкторы НАТО.

По информации газеты, всего при ударе потери противника составили не менее 50 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ выводят командные пункты из Константиновки в Донбассе.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили транспортную инфраструктуру ВПК Украины.