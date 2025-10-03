Reuters: США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk

Соединённые Штаты вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, однако могут поставить другое оружие большой дальности Европе для дальнейшей отправки Киеву.

Об этом пишет агентство Reuters, отмечая, что текущие запасы данных ракет предназначены для ВМС США и других целей.

«США могут рассмотреть возможность разрешения европейским союзникам закупать другие виды оружия большой дальности и поставлять их Украине, но Tomahawk — это маловероятно», — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует заявления о возможной поставке США Киеву крылатых ракет Tomahawk, считает их очень серьёзными.