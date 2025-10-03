Российский город атаковали беспилотники

Новороссийский подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Отражение атаки БПЛА», — написал он.

По информации Telegram-канала Shot, в городе прозвучало несколько мощных взрывов. Предположительно, город, помимо дронов, могли атаковать безэкипажные катера.

Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении дрона над Крымом. Еще два дрона были сбиты над акваторией Черного моря.