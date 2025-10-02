Путин допустил ответные ядерные испытания

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия видит подготовку ядерных испытаний и может ответить на это зеркально.

"Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем, и, если они произойдут, мы сделаем то же самое", - сказал он в ходе пленарной сессии "Валдая", отвечая на вопрос, не назрели ли в России ядерные испытания.

Напомним, что в 2023 году Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).