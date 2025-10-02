Путин: у РФ нет способных долететь до Лиссабона дронов, и целей там нет

У России нет беспилотников, способных долелеть до столицы Португалии Лиссабона, рассказал в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

В последние месяцы над Польшей, Румынией, Данией, Францией, Германией, Португалией и рядом других стран были замечены дроны различных типов.

На фоне этого главы государств и правительств бездоказательно обвинили Россию в провокациях и нарушении воздушного пространства.

«Не буду больше [посылать дроны] ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают?», — пошутил Путин.

Президент отметил, что у России «и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают». Он добавил, что «есть определенные и большой дальности, но целей там [в Европе] нет, что самое-то главное».

Ранее Путин сообщил, что Москва не против восстановить отношения с Финляндией и Швецией, если власти этих стран пожелают пойти на этот шаг.