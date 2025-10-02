Путин высказался о передаче «Томагавков» Украине

Возможная передача американских крылатых ракет «Томагавк» Украине ничего не изменит на поле боя, Россия будет их сбивать, рассказал в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

© Global look

В сентябре западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским допустил передачу ВСУ ракет «Томагавк».

«Что касается «Томагавков», это мощное оружие, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это вообще никак не изменит соотношение на поле боя. Были же ATACMS, и что? Системы ПВО России приспособились. Могут «Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — отметил Путин.

Президент пояснил, что фундаментальные проблемы ВСУ нельзя решить с помощью дронов или любого другого вооружения, поскольку им не хватает личного состава — некому воевать.

«Появится что-то еще»: Зеленский намекнул, что ждет от США «Томагавки»

Вместе с тем, подчеркнул российский лидер, возможная передача ракет будет означать новый этап эскалации на Украине и в отношениях между РФ и США, потому что применять «Томагавки» без участия американских военных невозможно.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Трамп должен понимать всю опасность передачи Киеву ракет «Томагавк», поскольку Владимир Зеленский намерен использовать их для ударов по Москве. Он добавил, что такой шаг вызовет серьезную эскалацию.