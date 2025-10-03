Раскрыты подробности атак вражеских БПЛА на РФ ночью

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, девять БПЛА было сбито над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Воронежской области, по три — над Белгородской областью и Республикой Крым и один — над территорией Курской области.

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске.

С 21:30 до 23:00 мск 2 октября средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем и Крымом.