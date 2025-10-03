Российские военнослужащие уничтожили до взвода солдат ВСУ в Волчанске Харьковской области.

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Бойцы "Севера" продвинулись на 300 метров по левому берегу реки Волчья.

О взятии под контроль половины Волчанска сообщил президент страны Владимир Путин на заседании клуба "Валдай". Российские войска находятся и в Юнаковке Сумской области.

Вошли в Купянск и подразделения войск "Запад", а Кировск полностью под контролем российских подразделений. ВС РФ вышли на рубеж обороны по линии Константиновка - Славянск - Краматорск.