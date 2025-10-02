Путин назвал потери ВСУ за сентябрь

В сентябре 2025 года украинские войска потеряли 44,7 тысячи военных. Об этом Президент России Владимир Путин заявил 2 октября в ходе пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что Запад отправляет ВСУ достаточное количество вооружения. «Сколько нужно, столько и поставляют», — сказал он.

«За сентябрь потери ВСУ — где-то 44 700 человек, из них почти половина — безвозвратные», — указал Путин.

ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки

Он добавил, что за это время в ряды ВСУ мобилизовали 18 тысяч украинцев, еще 14,5 тысячи вернули из госпиталей после лечения.