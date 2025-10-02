Стало известно, смогут ли ВСУ устроить блэкаут в Москве с Tomahawk

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что устроить в Москве блэкаут ВСУ не смогут даже с помощью американских ракет Tomahawk. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик прокомментировал высказывание главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, который пригрозил блэкаутом в Москве.

По словам собеседника издания, угрозы, которые распространяет украинский военачальник, не обоснованны.

По мнению эксперта, если даже американцы дадут ВСУ Tomahawk, блэкаута в Москве не случится.

Глава Генштаба ВСУ позволяет себе многое, так как стремится подражать своему «американскому патрону», добавил Дандыкин.

