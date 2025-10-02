Поставка Украине американских ракет Tomahawk будет означать новый серьезный виток напряженности и потребует адекватного ответа со стороны России. Об этом в комментарии журналистку ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на этой неделе представители руководства США «говорили о возможности поставки Киеву ракет Tomahawk и допускали возможность ударов вглубь территории России».

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», — добавил Песков.

При этом, по его словам, очевидным остается тот факт, что «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия» для киевского режима нет. Песков выразил уверенность, что ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий.