Ракеты Barracuda назвали бесполезными для ВСУ

Заслуженный военный летчик и генерал-майор в отставке Владимир Попов назвал поставку ракет США Tomahawk и Barracuda на Украину «бесполезной» для ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Попова, эти ракеты не принесут результата для ВСУ, поскольку для управления ими нужны особые специалисты и оборудование. Без них, по мнению генерал-майора, российские системы ПВО смогут легко выявлять и уничтожать такие ракеты.

«Если мы говорим про Barracuda, то она способна огибать рельеф местности, лететь на высотах 8-10 метров над поверхности, она эффективна, но имеет сложную систему навигационного обеспечения и обслуживания. Коррекция полета проводится через спутниковую связь и трансляторы, используются наземные контрольные точки. Такой дорогой системой должны управлять командные пункты, обеспечивающие подразделения точными характеристика. В ином случае это будет обычная ракета, ее будут легко обнаруживать и уничтожать наши военные», – объяснил он.

При этом Попов считает, что необходимость оснащать такие ракеты особыми специалистами делает поставки Tomahawk и Barracuda бессмысленными.

«Времени на обучение украинских военных нет. Следовательно, это будет прямое вмешательство в конфликт против России. Трампу незачем принимать такие решения», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США могут отправить на Украину ракеты Tomahawk и Barracuda.