Эксперт объяснил взятую Трампом паузу в вопросе ДСНВ

Президент США Дональд Трамп с помощью Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пытается оказать политическое давление на Россию, и, поставив решение вопроса на паузу, «играет на публику». Такое мнение высказал News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва готова продолжать придерживаться обязательств, взятых на себя в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, в течение года после прекращения его действия, так как «не заинтересована в подстегивании гонки вооружений».

При этом, по данным пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, официального ответа от Дональда Трампа по поводу ДНСВ так и не поступило.

Американский лидер, взяв паузу, пытается оказать политическое давление на Россию, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я думаю, что мы с вами сейчас наблюдаем артистические способности Трампа, который взял паузу для придания себе веса. И я думаю, что в конце концов он все-таки пойдет на переговоры, потому что это очень серьезно в первую очередь для самих США», — пояснил он.

Эксперт считает, что на Трампа внутри страны оказывается сильное давление, так как ограничение средств вооружения остановило бы рост военно-промышленного комплекса, в чем совершенно не заинтересованы лоббисты этой отрасли.

Напомним, что 1 июня 2023 года США прекратили передавать информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ, и отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках соглашения. В Госдепе назвали такие меры соответствующими международному праву, отметив их «пропорциональный и обратимый характер».