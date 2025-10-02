Дрон ВСУ сбили в Нижегородской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) утром в четверг, 2 октября, сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кстовском районе Нижегородской области.

Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

— На месте падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Министерство обороны России отчиталось, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Днем ранее в результате атаки украинских беспилотников в Верхнедонском районе Ростовской области загорелась кровля промышленного здания.

За ночь 1 октября средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников ВСУ над несколькими регионами России. Так, по восемь дронов сбили над Ростовской и Белгородской областями.