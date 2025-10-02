Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что модернизация комплексов «Кинжал» и «Искандер» позволяет эффективнее преодолевать защиту американских установок Patriot. Об этом эксперт рассказал Life.

Financial Times ранее сообщила, что эффективность ПВО украинских военных объектов резко снизилась после модернизации Россией «Кинжалов» и «Искандеров». Отмечалось, что ракеты выполняют маневры, «сбивая с толку» перехватчики Patriot и уклоняясь от них.

Источники газеты рассказали, что недавно были серьезно повреждены как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях. Дандыкин подчеркнул, что «Кинжал» представляет собой гиперзвуковую ракету, практически неуязвимую для средств ПВО, включая Patriot.

Удар "Искандера" поразил загруженные дальними дронами "Лютый" фуры ВСУ

Эксперт добавил, что «Искандеры» и раньше были достаточно эффективными, но после модернизации их возможности значительно возросли. Дандыкин подчеркнул, что в то же время на Украине сократилось количество систем ПВО.