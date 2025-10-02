Минобороны: Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «185 на 185»

Российская и украинская стороны провели новый обмен пленными военнослужащими по формуле «185 на 185». Также с территории Украины вернули 20 гражданских лиц.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Позднее их доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, передает Telegram-канал ведомства.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому обмену военнопленными. По его словам, украинская сторона планировала вернуть тысячу человек. Лидер киевского режима добавил, что сейчас прогресс в вопросе нового раунда переговоров делегаций Украины и России отсутствует.

24 августа самолет Ил-76МД, на борту которого находились возвращенные из украинского плена российские военные успешно сел в Подмосковье. В рамках прошлого обмена Россия и Украина передали друг другу по 146 военнослужащих.