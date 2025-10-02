Польша начала готовить госпитали к войне

Польские больницы начали отрабатывать «самые неблагоприятные сценарии» - кризисные ситуации, катастрофы и даже военные операции. Глава Люблинского военного госпиталя Александр Михальский заявил Radio Zet, что польские медики учатся работать в условиях войны.

Люблинский военный госпиталь, в котором ранее оперировали раненых украинских солдат, оказался в числе учреждений, которые будут переобучать медиков. Там создаётся Лаборатория медицины катастроф.

В этой лаборатории «в полевых условиях» медики будут учиться оказывать помощь раненым на поле боя. Пока что обучение будет проводиться на манекенах.

«Однако мы хотим познакомить врачей, медсестёр и фельдшеров со спецификой боевой работы и тактической медицины», - заявил Михальский.

Обучение будет проходить в подвале госпиталя, где воссозданы «типичные условия военного времени». Полковник Богуслав Пёнтек, заместитель коменданта военного госпиталя, заявил, что помещения не будут стерильными.

«Будет много пыли, грязи, специального освещения и звуков. Прямо как на поле боя. Мы хотим, чтобы наши сотрудники знали, как помогать солдатам в таких условиях», - подчеркнул он.

Пёнтек добавил, что в каждой больнице должны быть «койки на случай войны». Он добавил, что многие медики не могут оперировать открытые раны, так как большинство операций сейчас проводится малоинвазивно, например, с использованием роботов. В Польше становится все меньше специалистов, способных оперировать пациентов с множественными поражениями органов, заключил он.

Журнал The Economist ранее рассказал, что европейские страны начали готовить своих граждан к возможному ядерному конфликту. В преддверии последнего Рождества шведы нашли в своих почтовых ящиках «леденящее душу напоминание о том, в какие тяжелые времена они живут». Власти страны разослали гражданам пять миллионов 32-страничных брошюр. В них Стокгольм призвал граждан подумать о том, как они будут себя вести, если страна подвергнется нападению.

Брошюра под названием «На случай кризиса или войны» полна практических советов для ситуаций, если неуказанный противник организует вторжение: как остановить сильное кровотечение, где найти достоверную информацию и что нужно знать о ядерных осадках. Как отмечал The Economist, такие пособия доносят до сознания европейцев мысль о том, что война - это не то, что случается только с другими людьми.