Европе нужно быть готовой к боевым действиям уже «сегодня вечером».

Об этом заявил начальник штаба Армии Франции Пьер Шилль, передает издание Valeurs Actuelles.

«Будьте готовы к бою в любое время, и сегодня вечером, если это необходимо», — отметил он.

Как пишет Valeurs Actuelles, по словам Шилля, российские учения «Запад-2025», в ходе которых в середине сентября было задействовано 100 тыс. человек французская армия ответит в ноябре «стратегическим сигналом»: участием в учениях НАТО «Дакийская осень».

На этом фоне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в Европе идет гибридная война.

Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА

1 октября на неформальном саммите европейских лидеров в Копенгагене Фредериксен обратилась к НАТО с призывом усилить ответ на действия РФ в противостоянии с коллективным Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. При этом политик не привела никаких фактов, которые доказали бы причастность России к инцидентам с беспилотниками.