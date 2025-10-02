«Будем откровенны»: Дугин заявил о неотвратимости третьей мировой войны

Смена миропорядка обычно происходит через войну и также дело обстоит сейчас, ведь те, кто обладает глобальной властью, не готовы отказаться от нее добровольно. Об этом в колонке для «Царьграда» заявил доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук Александр Дугин.

© Александр Река/ТАСС

В публикации Дугин отметил, что повороты истории бывают разными и из-за этого лишь гипотетически можно надеяться на то, что лидеры Запада самостоятельно откажутся от своей гегемонии. Однако, скорее всего, этого не произойдет, а значит грядет война. Сейчас она уже идет — на Ближнем Востоке, в зоне спецоперации на Украине, однако глобальный конфликт еще не набрал полную силу.

Философ подчеркнул, что несмотря на частые разговоры о том, что мир перестал быть однополярным, давление старой системы еще велико. Несмотря на то, что оно идет на спад, и то, что внутри самого Запада зреет внутренний кризис — западная гегемония «все еще сильнее многополярности».

«Давайте будем откровенны: она по-прежнему способна взять и, например, перестроить ситуацию в балансе сил на постсоветском пространстве», — заявил Дугин.

Политолог отметил, что даже несмотря на то, что Запад раскололся «на две, а то и на три силы», ему все равно удается продавливать выборы в Румынии, снимать неугодных политиков с постов, убить около десятка кандидатов от «Альтернативы для Германии», замаскировав это как несчастные случаи. Кроме того, конфликт на Украине продолжается. Вероятно, если однополярный мир не рухнет, то это «выльется в большую войну».

Дугин объяснил, зачем Россия вышла на переговоры и кто на самом деле проигрывает

Не исключено, что начнется она именно с России, поскольку страна на несколько шагов впереди даже Китая в вопросах борьбы с однополярностью. Последний, по мнению Дугина, лишь становится по-настоящему глобальной державой, и не факт, что справится с этим — для Пекина это совершенно новый опыт.

«У нас же этот опыт очень живой, поэтому Россия является главным препятствием для глобалистов и главным их врагом. Поэтому именно мы, а не кто-то другой, являемся главным участником этой войны, прямыми проводниками светового луча мировой истории. Именно мы строим этот многополярный мир», — заявил эксперт.

Дугин добавил, что удастся ли в таких обстоятельствах избежать третьей мировой войны — большой вопрос. Скорее всего, нет, и в таком случае в нее будут вовлечены и Китай, и, скорее всего, Индия, и весь Ближний Восток. Поэтому впереди человечество ждут чудовищные испытания.