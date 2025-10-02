Запад заподозрили в планах устроить провокацию под Калининградом

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что ВСУ и западные страны могут попытаться организовать атаку на радиолокационную станцию (РЛС) в Калининградской области, о которой сообщали европейские СМИ. Об этом Кнутов рассказал NEWS.ru.

Кнутов заявил, что «теоретически» атаки на радиолокационные станции возможны. В то же время он назвал такую операцию стран НАТО маловероятной.

«Хотя в свое время были провокации. Украина, в частности, предпринимала их с помощью дронов», - сказал Кнутов.

Он добавил, что мощности дронов обычно не хватает для полного уничтожения крупных целей вроде РЛС. По его мнению, вывести станцию из строя беспилотники способны только на время.

Ранее европейские СМИ сообщили о строительстве «гигантской» РЛС под Калининградом, из-за которой «растет напряженность в Восточной Европе». Отмечалось, что комплекс представляет собой «обширную сеть антенн, предназначенных для радиоразведки и связи».

Стало известно о подготовке масштабной провокации против России

СМИ подчеркивали, что исторически подобные установки были широко распространены во времена холодной войны. Они позволяли перехватывать радиосигналы на больших расстояниях, «но масштаб новой сети особенно впечатляет».